Vier coronapatiënten overleden in CMC

WILLEMSTAD – Voor het eerst sinds twee weken is er gisteren niemand overleden aan de gevolgen van Corona. Wel rapporteert de GGD dat twee mensen eerder overleden, maar nog niet in de cijfers waren meegenomen. Het gaat om een patiënt in het ziekenhuis en een patiënt die thuis overleed. Het dodental als gevolg van Corona komt daarmee op 80.

Er liggen nu 100 patiënten in het ziekenhuis van wie 42 op de intensive care. Negen Curaçaose coronapatiënten liggen in het ziekenhuis van Aruba voor verdere medische zorg. 94 mensen zijn gisteren positief getest op een totaal van 860 coronatesten. Een testratio derhalve van 10,9 procent. Het totaal aantal actieve cases is nu 3613. Dat zijn er 224 minder dan gisteren.

