Voorlopig geen lockdown op Curaçao, wel hulpverzoek aan Nederland voor ziekenhuis personeel

De regering van Curaçao zal wel een medisch hulpverzoek aan Nederland doen maar voorlopig komt er geen lockdown zoals een avondklok. Daarmee reageert de Curaçaose premier Gilmar Pisas op de noodkreet van het ziekenhuis CMC vanwege het tekort aan personeel eerder in de media. Het ziekenhuis wil daarom een avondklok.

Maar Pisas zegt tegen Caribisch Netwerk dat in een gesprek eerder deze week met de ziekenhuisdirectie is besloten om een hulpverzoek aan Nederland te doen voor twintig man meer medisch personeel.

Pisas zegt dat Curacao een nieuw, groot en duur ziekenhuis gebouwd heeft, maar niet is opgewassen tegen de pandemie, omdat er niet voldoende capaciteit is.

Wat volgens de premier ook speelt, is dat het ziekenhuispersoneel kampt met trauma’s en mentale problemen omdat ze tijdens de pandemie een groot aantal coronapatiënten hebben zien overlijden. Er zijn tot nu toe 189 mensen overleden sinds get begin van Corona in maart 2020.

Ook is een groot aantal ziekenhuismedewerkers besmet.

Toch neemt Curaçao geen coronamaatregelen op dit moment die het openbare leven ingrijpend stilleggen. Een belangrijke reden is volgens premier Pisas dat de Omicron-variant nog niet tot een grote drastische stijging van de ziekenhuisopnames heeft geleid. Bovendien heeft het eiland de inkomsten hard nodig uit het toerisme. En die is niet gebaat bij een lockdown.

“Wij zullen geen liquiditeitssteun krijgen, Nederland helpt op het moment alleen met het gezondheidsaspect. Dat betekent dat wij voor ons eigen inkomsten moeten zorgen. En in dat kader is een lockdown niet gewenst”, aldus Pisas tegen de NTR.

De regering is overigens wel aan het evalueren of een avondklok terug moet komen. Maar de autoriteiten hebben het al lastig met de handhaving van de huidige coronaregels omdat veel agenten zijn besmet. “Dit betekent dat de komende twee weken hectisch zullen zijn, want er is nergens voldoende personeel.”