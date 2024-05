Luchtvaart & Reizen Voorzorgslanding American Airlines op Hato Dick Drayer 26-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – American Airlines vlucht 572 is kort na vertrek uit Curaçao teruggekeerd naar Hato. Ter hoogte van Aruba keerde het toestel om. Volgens de luchthaven zou een van de motoren oververhit zijn geraakt en uitgevallen. AA-afhandelaar Swissport wilde geen commentaar geven.

De vlucht vertrok vanmiddag om 16.25 uur van Hato, maar stond om 16.56 uur weer met de wielen aan de grond op Curaçao. De Boeing 737 had 172 passagiers aan boord. Die blijven noodgedwongen een nachtje over op het eiland, want het is nier gelukt de storing voor de nieuwe vertrektijd van 19.00 uur te verhelpen.

American Airlines zegt nu morgen om 11.00 terug te vliegen naar Miami.

KLM

De KL735 die vanavond om 20.05 uur vanuit Amsterdam aan zou komen op Hato is vertraagd. Een passagier op deze vlucht werd ziek, waarop de gezagvoerder besloot om een tussenlanding te maken op San Juan in Puerto Rico. De boeng 777-300 is inmiddels vertrokken en komt een uur later aan dan gepland.

Vertrekkende passagers naar Amsterdam moeten rekening houden met vertraging van minimaal een uur.