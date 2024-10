Onderwijs VPCO: Scholen op Curaçao niet geschikt voor grootschalige airconditioning Dick Drayer 10-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Veel scholen op Curaçao zijn bouwkundig en qua infrastructuur niet geschikt om alle klaslokalen te voorzien van airconditioning. Dat meldt de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) in een brief aan ouders en verzorgers van hun leerlingen. Problemen met verouderde elektriciteitsnetwerken, onvoldoende draagkracht van daken en hoge energiekosten maken het momenteel onmogelijk om de lokalen effectief te koelen.

Volgens de VPCO hebben veel scholen niet de elektriciteitscapaciteit om airconditioning of zonnepanelen te ondersteunen. Verouderde kabels en leidingen verhogen daarnaast het risico op kortsluiting of brand, waardoor de veiligheid in het geding kan komen. Ook zijn veel daken niet sterk genoeg om zonnepanelen te dragen, en is er niet altijd voldoende ruimte om airco-units te installeren zonder studeer- of speelplekken te blokkeren.

Oplossing

De huidige oplossing, het kunstmatig verlagen van de temperatuur in sommige lokalen, is slechts tijdelijk. De VPCO benadrukt dat een duurzame oplossing – zoals het koelen van alle onderwijsruimtes tot een temperatuur tussen de 24 en 26 graden Celsius – noodzakelijk is voor het welzijn van leerlingen en docenten, en voor de effectiviteit van het onderwijs.

Naast de bouwkundige beperkingen spelen ook hoge energiekosten een rol. Het plaatsen van airco’s zonder aanvullende maatregelen om de energiekosten te beheersen, is volgens de VPCO financieel niet haalbaar. Bovendien moet rekening worden gehouden met het CO2-gehalte in de lokalen, aangezien airco’s wel koelen, maar geen frisse lucht binnenbrengen.

Plan

Om deze uitdagingen aan te pakken, is een breed opgezet plan in de maak. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de elektriciteitsinfrastructuur en de bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie en gekoelde klaslokalen. Het plan zal in fasen worden uitgevoerd om het financieel en logistiek haalbaar te maken.

In de tussentijd zijn er verschillende stappen gezet. Zo is door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) een klimaatcommissie opgericht die advies heeft gegeven aan de schoolbesturen, en onderzoekt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) het CO2-gehalte in de leslokalen. Daarnaast voert nutsbedrijf Aqualectra een inventarisatie uit van de elektriciteitscapaciteit van de scholen en de bijbehorende kosten.

