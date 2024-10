Politiek Vragenuur Staten over bouwplannen stranden Bándabou Dick Drayer 16-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In de Staten van Curaçao wordt donderdag 24 oktober een vragenuur gehouden over de bouwplannen op de stranden van Bándabou. Het vragenuur is aangevraagd door parlementariër Steven Croes van de PAR. De vragen richten zich op de mogelijke impact van de bouwplannen op de natuurlijke staat van de stranden.

Steven Croes heeft zijn vragen gericht aan de minister van Milieu en Natuur, Gilmar Pisas van de MFK. Croes wil weten of de stranden kunnen worden opgewaardeerd met basisvoorzieningen zoals toiletten en douches, zonder dat grootschalige bouwprojecten de authenticiteit van de stranden aantasten. Volgens Croes zijn grote bouwwerken die de identiteit van de stranden bedreigen onacceptabel.

Een van de vissers in Lagun in niet mis te verstane woorden, geadresseerd aan premier Pisas | Video is ondertiteld in het Nederlands

Croes wil ook duidelijkheid over het overleg met de bewoners van de regio, om te achterhalen of zij betrokken zijn geweest bij het besluitvormingsproces over de bouwplannen. Daarnaast vraagt hij naar het beschikbare budget voor de projecten en het moment waarop de goedkeuring door de Raad van Ministers is verkregen. Hij benadrukt het belang van transparantie in de aanbestedingsprocedures en wil weten welke bedrijven de werkzaamheden hebben gewonnen en hoe deze selectie is gemaakt.

Ook vraagt Croes naar de balans tussen de noodzaak om de stranden te moderniseren en het behoud van hun erfgoedwaarde en natuurlijke uitstraling.

Naast PAR heeft ook de partij Partido MAN vragen gesteld over de bouwplannen, maar deze partij heeft geen vragenuur aangevraagd. De vragen van MAN worden schriftelijk beantwoord. MAN is voornamelijk bezorgd over de afgegeven bouwvergunningen en vraagt zich af of de regering bereid is de bouwplannen te heroverwegen.

