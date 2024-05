Nieuws uit Nederland Vrouw (26) opgepakt in verband met gevonden lichaam op Curaçao Dick Drayer 28-05-2024 - 2 minuten leestijd

ROTTERDAM – De politie van Rotterdam heeft dinsdag een 26-jarige vrouw gearresteerd in verband met de mysterieuze dood van Mike Venema. Zijn lichaam werd op 5 juli 2019 gevonden in een pick-up op de bodem van de Caribische Zee bij Curaçao.

Mike Venema, een 53-jarige loodgieter en dj-technicus, verdween op 12 september 2018. Voor zijn verdwijning woonde hij in een appartement op de Anasaweg, maar verbleef hij ook enige tijd op het Jan Sofat resort. Zijn lichaam werd uiteindelijk ontdekt door een duiker bij Shut, een afgelegen locatie aan de noordkust van Curaçao. De politie vermoedt dat Venema slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De plaats delict, Shut, staat bekend als een afgelegen gebied dat eigendom is van het vliegveld en al geruime tijd was afgesloten. “Het is een plek waar mensen ongezien zaken kunnen afhandelen,” aldus een politiewoordvoerder. Venema’s pick-up, een Ford Raptor, werd daar gevonden met zijn stoffelijke resten erin.

Na uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Curaçaose autoriteiten, heeft de politie een 26-jarige vrouw in Rotterdam aangehouden. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij Venema’s overlijden. Het onderzoek loopt nog en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In opsporingsprogramma’s zoals Team West en Opsporing Verzocht, en via sociale media, heeft de politie herhaaldelijk aandacht gevraagd voor deze zaak. Ook de Peter R. de Vries Foundation heeft bijgedragen aan de publiciteit en een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Deze inspanningen hebben geleid tot meerdere tips die het onderzoek vooruit hebben geholpen.

Mike Venema’s ouders leefden jarenlang in onzekerheid over het lot van hun zoon. Helaas overleden zijn ouders vorig jaar, zonder de antwoorden waar ze zo naar verlangden. Venema, geboren en getogen in Heemskerk, vertrok in 2009 naar Curaçao. Hij werkte daar als loodgieter en ondersteunde dj’s bij feestavonden. Daarnaast beheerde hij appartementen, waarvoor hij het onderhoud verzorgde.