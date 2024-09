Evenementen Wintertuin Curaçao: kunst verbindt Redactie 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De zesde editie van het Wintertuin Curaçao Festival, gehouden in Landhuis Vredenberg, was een groot succes met meer dan 800 bezoekers, al vóór de officiële start was het evenement volledig uitverkocht. Het festival, dat dit jaar het thema Nan tambe tei, zij zijn er ook hanteerde, benadrukte het belang van verbinding en het waarderen van diverse perspectieven in een wereld die steeds meer gepolariseerd raakt.

Het festival bood een gevarieerd programma waarin meer dan twintig artiesten uit Curaçao en andere landen zoals Puerto Rico, Nederland, Trinidad & Tobago, Bonaire, Aruba en Suriname hun verhalen en kunstvormen presenteerden. Bezoekers konden genieten van muziek, NFT-exposities, VR-theaterervaringen, cinepoems, spoken word en een paneldiscussie over literatuur. Deze veelzijdige aanpak werd door het publiek als inspirerend en vernieuwend ervaren, en onderstreept de kracht van kunst en cultuur om verschillen te overbruggen en dialoog te stimuleren.

Een hoogtepunt van het festival was de lancering van twee nieuwe boeken: De Barmhartige Staat van oud-premier Etienne Ys en Boka Yen (een mondvol) van Nathania Engelhardt. Ys’ historische roman, geïnspireerd door zijn politieke carrière, onderzoekt fundamentele vragen over overleven in een veranderende wereld, omgang met elkaar en de rol van mededogen in de samenleving. Engelhardt’s werk biedt een frisse kijk op hedendaagse thema’s, wat goed aansloot bij het festivalthema.

Met de succesvolle uitvoering en de positieve reacties van bezoekers bevestigt het Wintertuin Curaçao Festival zich als een essentieel platform voor literatuur en verhalen op het eiland.

