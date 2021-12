Zeldzame naaktslak ontdekt op Bonaire

1 Delen

Foto boven: Zeldzame naaktslak, Aegires sublaevis

Onder: Onbeschreven naaktslak van de familie Dorididae | Foto’s: Tricia O’Malley

In het Bonaire National Marine Park, is een zeldzame naaktslak ontdekt. Het diertje werd waargenomen bij duiklocatie de Cliff. De Aegires sublaevis is nergens anders in het Caribisch gebied gedocumenteerd. Deze bijzondere ontdekking toont volgens de Dutch Nature Alliance de diversiteit van de riffen die sinds 1979 worden beschermd en benadrukt waarom rifbehoud van vitaal belang is.

Zeenaaktslakken, een soort weekdier, kennen een grote gepassioneerde belangstelling van zowel onderwaterfotografen als wetenschappers. Forums over de hele wereld verenigen deze mensen in hun zoektocht om de kleine wezens te ontdekken en te documenteren.

Via zo’n forum kwamen onderzoeker Dr. Leslie Wilk, Tricia O’Malley tegen, een amateur-onderwaterfotograaf, die de enige bekende foto’s had in het Caribisch gebied van de zeldzame naaktslak, Aegires sublaevis.

Zwitserse kaas

“Ik noemde de naaktslak liefkozend ‘Glow Cheese’, omdat ik de juiste identificatie niet kon vinden. De schitterende gele kleur en de vlekkerige huid deden me denken aan een blok Zwitserse kaas”, zegt O’Malley. In het gesprek met Dr. Wilk, kwam zij erachter dat ze ook een andere zeldzame naaktslak op dezelfde plek had gedocumenteerd – een onbeschreven lid van de familie Dorididae.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte Dr. Wilk ook andere zeldzame naaktslakken die op Bonaire werden gevonden door de lokale natuuronderzoeker Ellen Muller. Deze naaktslakken zijn Trapania bonellenae, evenals een onbeschreven soort Cerberilla. Deze vondsten benadrukken volgens Wilk de buitengewone diversiteit van het rif van Bonaire.

Onbeschreven soorten

Recente vondsten laten bovendien zien dat vooral Bonaire meer zeldzame en onbeschreven soorten heeft. De zeldzaamste is Trapania bonellenae, een endemische naaktslak die deels naar het eiland is vernoemd en deels naar de plaatselijke bewoner die het ontdekte.

“Dergelijke buitengewone aspecten van de zeeslakkenfauna van Bonaire strekken zich uit tot andere mariene taxa. Zo ontdekten de voorlopige resultaten van een 2020-onderzoek naar de mariene biodiversiteit van Bonaire het bestaan ​​van ten minste zeven soorten ongewervelde dieren die nieuw zijn voor de wetenschap.”

Onderzoek onthult dat het zeeleven van Bonaire diverser en opmerkelijker is dan ooit verwacht. Overheidsinstanties die het kustontwikkelingsbeleid van Bonaire maken en uitvoeren, zouden nog meer nadruk moeten leggen op het nemen van beslissingen die het mariene milieu respecteren, beschermen en behouden” vervolgt Dr. Wilk.

Implicaties

Deze bevindingen bieden een opwindend nieuw inzicht in de koraalrifecosystemen van Bonaire en de mogelijkheid voor nieuwe ontdekkingen van het zeeleven. Het is volgens de ontdekkers van groot belang om een ​​omgeving te beschermen waar nog steeds nieuwe soorten worden ontdekt.

De ontdekking van de Aegires sublaevis zal worden gepubliceerd in de komende veldgids Tropical West Atlantic Sea Slugs.