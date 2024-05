Economie Zevende Editie Curaçao Export Week 2024: “Ontsluieren van Export” Redactie 09-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De zevende editie van de Curaçao Export Week, die plaatsvindt van 10 tot en met 17 mei, heeft als centraal thema Demystifying Exports, het ontsluieren van export. Het ministerie van Economische Ontwikkeling doelt daarbij op het wegnemen van mythes en mysteries rondom exporteren.

Volgens het ministerie denken veel mensen nog steeds dat exporteren ingewikkeld is, alleen voor grote bedrijven, alleen voor producten of alleen voor diensten, of dat Curaçao niets exporteert.

De Curaçao Export Week is een week om aandacht te geven aan en succes te vieren op het gebied van export. Curaçao heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt en is volop bezig met de implementatie van de Nationale Exportstrategie, aldus het ministerie.

“Verschillende sectoren krijgen meer aandacht en we zien een enthousiasme onder onze ondernemers om buiten onze grenzen te kijken naar nieuwe mogelijkheden,” aldus Vanessa Toré, directeur van de divisie die zich bezighoudt met internationale handel binnen het Ministerie van Economische Ontwikkeling.

Expansie

“Onze bedrijven hebben activiteiten opgezet in Aruba, Colombia, Bonaire, de Bahama’s, maar ook in Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago en Nederland, en vele andere landen. We zien meer en meer expansie in de creatieve sector, en ook in IT, waar Curaçao zich ontwikkelt als de Digital Hub of the Americas, wat veel nieuwe investeringen aantrekt”, aldus Toré.

“Onze Vrijhandelszone, die ook uitbreiding ziet en een nieuwe industriële zone in de haven heeft opgezet gericht op exportgerichte bedrijven, om maar niet te spreken van Toerisme dat historische groei laat zien die we nog nooit eerder hebben gekend, met enorme groei in markten van Brazilië, de VS, Canada, Duitsland en onze traditionele markt Nederland.”