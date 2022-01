Zoektocht naar illegale aanlanding op Aruba

WILLEMSTAD – Politie en Kustwacht van Aruba hebben gisteren een uitgebreide zoektocht opgezet rond het uiterste oostpunt van het eiland. Daar dreven jerrycans en kledingstukken in zee, waarop gevreesd werd dat er een boot met Venezolanen was vergaan.

Verderop werden zwemvesten gevonden. In een baai in het noorden werd een hele verzameling jerrycans gevonden. Die worden vaak gebruikt als boei om veilig het strand te bereiken. De zoektocht in de omgeving met de inzet van de politiehelikopter leverde geen spoor op van de Venezolanen. Ook werden geen wrakstukken aangetroffen.

