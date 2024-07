Nieuws uit Nederland Zomercarnaval Rotterdam verloopt in goede sfeer zonder grote incidenten Redactie 29-07-2024 - 2 minuten leestijd

ROTTERDAM – Het Zomercarnaval in Rotterdam is in goede sfeer verlopen, laten zowel de organisatie als de politie weten. Tienduizenden mensen zagen zaterdag in het centrum van de stad de straatparade voorbijtrekken, met op de voorste praalwagen Queen Larisa en King Gillian.

Een woordvoerster van Rotterdam Unlimited, dat het evenement organiseert, kijkt terug op een ‘fantastische editie’, mede dankzij het goede weer. “Het was een groot feest in heel de stad. Niks negatiefs, alleen maar blije mensen.”

Ook de politie is tevreden: “Het is gezellig, de sfeer is goed”, zei een woordvoerster. Een avondprogramma op de Coolsingel heeft het open evenement dit jaar niet, maar er zijn verspreid over de stad wel diverse feesten na de straatparade.

Vorig jaar werd het Zomercarnaval nog ontsierd door diverse schiet- en steekpartijen. Daarop werd besloten tot een andere opzet in de avonduren. Het gemeentebestuur wilde geen groot, open feest zonder toegangscontroles meer. In diverse clubs zijn nog wel feesten.

Tot aan het begin van de avond had de politie zaterdag acht aanhoudingen verricht: twee voor een vechtpartij, de rest voor andere verstoringen van de openbare orde. Vergeleken met normale weekenddagen is dat een laag aantal, bevestigt de politiewoordvoerster.

De straatparade werd dit jaar voor de veertigste keer gehouden. Dat hoogtepunt van het evenement staat sinds dit jaar ook op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Sommige groepen doen al die tijd al mee, vertelt de woordvoerster van de organisatie.

46