Zondag één besmetting na week zonder

Curaçao registreert vandaag één coronabesmetting, de vijf dagen ervoor was er geen enkele positieve test gevonden. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen week bijna 5500 mensen getest. De coronagolf die het eiland in maart en april teisterde, lijkt voorbij.

In totaal zijn er nu nog 29 actieve besmettingen op het eiland, terwijl dat aantal op 11 april net onder de 5000 lag. In twee maanden tijd overleden 99 coronapatiënten. Maar sinds 20 mei is er geen coronadode meer op het eiland gevallen. Er liggen nog achttien mensen in het ziekenhuis, van wie negen op de intensive care.

Noodsituatie

Op 31 maart liet de Curaçaose regering weten dat er sprake was van een noodsituatie en dat het ziekenhuis vol lag met coronapatiënten. Tientallen vrijwilligers uit Nederland kwamen helpen bij de behandeling van de patiënten en het vaccinatietraject. Deze week vertrekken de meesten weer terug naar Nederland. Sommigen hebben verlengd of gaan naar Suriname, waar nu code zwart geldt.

Ruim 84.000 mensen hebben een eerste vaccinatie gekregen, Meer dan 67.000 zijn al twee keer geprikt. Het streven is 106.000 mensen twee keer te laten vaccineren, dat is 85 procent van de volwassen bevolking.

De lage besmettingscijfers van de afgelopen tijd hebben al geleid tot een versoepeling van de coronamaatregelen. Maandag worden verdere bekend gemaakt.