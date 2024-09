Politie en Justitie 14 jaar cel voor dodelijke schietpartij om waterdiefstal Dick Drayer 21-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Robert Canister (65) is veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn buurman, Cedrick Maduro (69), tijdens een ruzie over waterdiefstal. Het OM had eerder vijftien jaar geëist. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat Canister de nabestaanden 14.500 gulden aan schadevergoeding moet betalen, plus 7.000 gulden voor schade en gederfde inkomsten.

De schietpartij vond plaats op 7 februari 2021, toen een conflict over vermeende waterdiefstal tussen de verdachte en het slachtoffer escaleerde. Tijdens het proces verklaarde Canister dat hij op de bewuste ochtend tv zat te kijken, toen hij via camerabeelden zag dat iemand zijn terrein betrad. Het bleek om familieleden van het slachtoffer te gaan, die hem beschuldigden van het stelen van water. Wat begon als een woordenwisseling liep al snel uit de hand, waarbij het slachtoffer Canister zou hebben geslagen. Geïrriteerd ging Canister naar binnen, haalde een vuurwapen en een stok, en sloeg Maduro voordat hij hem neerschoot.

Camerabeelden, die tijdens de rechtszaak werden getoond, bevestigden dat Canister zijn vuurwapen snel trok en vrijwel direct op het slachtoffer schoot na de fysieke confrontatie. De autopsie wees uit dat de kogel via de mond van het slachtoffer binnendrong en via de achterkant van de keel naar buiten kwam, wat tot de dood leidde. Na het incident stapte Canister in zijn auto en reed weg.

Tijdens het proces gaf Canister toe dat hij op de dag van de schietpartij onder invloed was van drugs. Hij gebruikte marihuana, base en de cocaïnevariant “Tusi”. Volgens psychologische en psychiatrische rapporten heeft zijn drugsgebruik mogelijk bijgedragen aan de gebeurtenis en verhoogt dit het risico op herhaling. De rechtbank hield bij het vonnis rekening met deze factoren, maar legde desondanks een forse straf op vanwege de ernst van het incident.

Familieleden van het slachtoffer waren aanwezig bij het proces. Canister bood zijn excuses aan en verklaarde dat hij nooit de intentie had gehad om iemand te doden. Zijn enige doel, zo zei hij, was om het slachtoffer te intimideren. Desondanks oordeelde de rechter dat zijn handelen bewust en buitensporig was, wat leidde tot de fatale afloop.

Het Openbaar Ministerie had een straf van 15 jaar geëist, maar de rechter besloot deze met één jaar te verminderen. Canister heeft nog twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

