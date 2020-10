20 Gedeeld

Curaçao heeft vandaag 19 besmettingen erbij. Van acht is de bron bekend, van de overige elf is de bron nog niet bekend.

Eén patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis, maar zijn bed is ingenomen door een nieuwe patiënt, zodat er nog steeds vijf mensen opgenomen zijn in het Curaçao Medical Centre. Twee daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg.

Dertig mensen zijn hersteld en niet meer besmettelijk, 294 mensen hebben actief corona op dit moment en zitten in quarantaine.