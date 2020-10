41 nieuwe besmettingen dit weekend op Curaçao

Zaterdag en zondag zijn er op Curaçao 41 positieve coronacases bijgekomen. Gisteren waren dat er achttien, vandaag 23. 34 mensen zijn hersteld.

Drie patiënten die vandaag positief testten komen uit het buitenland. Twaalf patiënten zijn gelieerd aan bestaande cases. Van acht patiënten is het niet duidelijk waar zij besmet zijn.

Er is vandaag ook één patiënt opgenomen in het CMC, naast de Bonariaanse arts, dr. Hermelijn, die nog steeds in het ziekenhuis ligt.

Het aantal actieve cases is nu 220.