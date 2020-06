50 uur taakstraf tegen politieagent

Willemstad – Het Openbaar Ministerie heeft 50 uur taakstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een politieagent.

Die had zich vorig jaar misdragen in de Breedestraat in Otrobanda. Dat was op camera opgenomen. De politieagent was boos geworden omdat een winkelier geen respect had en zijn orders niet wilde opvolgen.

De man werd hardhandig tegen de politieauto geduwd en eenmaal op de grond was de agent met zijn voet op de borst van de winkelier gaan staan. Maar hij zei niets over een aanhouding.

Tegen de rechter zei de agent dat als de winkelier gewoon zijn orders had opgevolgd er niets gebeurd was. Uitspraak is over drie weken.

Lees ook: