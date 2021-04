65 procent van Curaçao heeft zich gemeld voor vaccinatie

32 Gedeeld

Bijna 65 procent van de te vaccineren bevolking van Curaçao heeft zich daadwerkelijk gemeld voor een vaccinatieprik tegen het coronavirus. Dat gaat om ruim 68.000 mensen . Aan het begin van de vaccinatiecampagne in februari wilden maar 43 procent aan een prik.

Van de groep die nu wel wil hebben bijna 48.000 mensen de eerste prik al ontvangen. Gisteren stond de teller op 45.386. Dagelijks worden tussen de 2500 en 300 mensen gevaccineerd in zes verschillende prikcentra. Ook het aantal mensen dat een tweede vaccinatie heeft gekregen loopt op en staat nu op 13.116.

Dokter Jerry Semper wil het gesprek aan met mensen die vragen hebben over de vaccinatie tegen het coronavirus. Hij heeft daarom zijn persoonlijke gegevens gedeeld tijdens de persconferentie. De arts benadrukt dat open communicatie belangrijk is.

“Heb je twijfels of vragen over de vaccinatie, app of mail me dan.” De dokter zegt niemand te willen pushen, net zoveel respect te hebben voor mensen die niet willen vaccineren, maar dat deze beslissing wel moet worden gemaakt op basis van juiste informatie.