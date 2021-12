Aantal nieuwe besmettingen op Curaçao verdubbeld in 24 uur

16 Gedeeld

Vandaag zijn in Curaçao 399 mensen positief getest op corona. Het dubbele van het aantal dat gisteren besmet raakte. Ruim 3000 mensen kwamen voor een test. Het aantal actieve besmettingen stijgt naar 1859.

In het CMC kwam er één patiënt bij. Daar liggen nu twaalf coronapatiënten, van wie zeven op de IC, een meer dan gisteren.

Ondanks de sterke stijging van besmette mensen verwacht premier Gilmar Pisas geen aanscherping van de coronamaatregelen tot aan de jaarwisseling. De druk op het ziekenhuis is volgens hem leidend in de overweging om nieuwe maatregelen te nemen. Tot nu toe is de druk niet hoger dan afgelopen weken het geval is.

Aruba

Ook op Aruba steeg het aantal positief geteste mensen fors. 439 nieuwe besmettingen op één dag is een nieuw record. 1506 Mensen zitten in isolatie.

In verband daarmee is er morgenochtend een persconferentie, waarin nieuwe of strengere maatregelen aangekondigd zullen worden, zoals een eerdere sluiting van niet noodzakelijke winkels.

Op Bonaire nam het aantal actieve cases af met acht naar 103.