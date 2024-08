Gezondheidszorg Advent ziekenhuis behandelt bijna 4500 oogpatiënten Redactie 07-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Advent ziekenhuis tussen november vorig jaar en 1 augustus dit jaar 4426 oogpatiënten behandeld voor zowel chirurgische als niet-chirurgische zorg en cataractbehandelingen.

Daaronder ook 525 cataractpatiënten die op de wachtlijst stonden van het CMC. Sommige patiënten wachtten al bijna twee jaar op een operatie. Advent kreeg toestemming om vier oogartsen uit Mexico te laten komen om de wachtlijst te verminderen.

In juni werden de meeste oogpatiënten behandeld, met 680 gevallen in die maand. Van de 4426 behandelde patiënten hadden 2410 geen operatie nodig, wat neerkomt op 55 procent. 31 procent van de consulten was na een cataractoperatie en veertien procent was voor routinecontroles.

De meeste cataractoperaties (940) werden uitgevoerd door lokale professionals, terwijl 432 operaties door de Mexicaanse artsen en 79 door Advent-medewerkers zelf werden uitgevoerd. De 510 operaties uitgevoerd door de Mexicaanse artsen en Advent-medewerkers vertegenwoordigden 97 procent van de wachtlijst van 525 patiënten van het CMC. Daarnaast werden nog eens 940 cataractoperaties van de lokale oogartsenlijst uitgevoerd.

