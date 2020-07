Alcalá-Wallé niet terug in de Staten

27 Gedeeld

Willemstad – Marilyn Alcalá-Wallé is niet beëdigd als parlementslid vandaag.

De oud-minister zou de plek van de onlangs overleden William Millerson innemen. Maar ze heeft haar geloofsbrieven niet aangeboden aan de gouverneur en het parlement.

Waarom is niet duidelijk. Mogelijk omdat er ook nog steeds geen duidelijk is over het strafrechtelijk onderzoek is. Om die reden trad ze tijdelijk af als minister.

Lees ook: