AMAK zet opnieuw streep door Tumbafestival

5 Gedeeld

Tumbafestival 2017 en 2018 – foto Extra

WILLEMSTAD – Organisator AMAK heeft het Tumbafestival 2022 afgelast. Het festival zou over tien dagen beginnen en tot 4 februari duren, maar dat is van de baan.

Voor het tweede jaar op rij zet de organisatie een streep door het festival in originele vorm vanwege Covid. Vorig jaar organiseerde Amak een speciale show die gratis te zien was op tv. Alle winnende nummers sinds de oprichting van het festival in 1971 werden toen vertolkt.

Tijdens het Tumbafestival wordt de beste tumba voor de carnavalsoptochten gekozen, maar ook die gaan niet door, net als vorig jaar.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures