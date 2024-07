Sport Argentinië opnieuw naar finale Copa América na zege op Canada Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Team Argentinië - Copa América

NEW JERSEY – Argentinië heeft voor de zesde keer de finale van de Copa América bereikt. In de halve finale in New Jersey was de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni met 2-0 te sterk voor Canada. Julián Álvarez en Lionel Messi scoorden voor de wereldkampioen.

Het verrassend presterende Canada kreeg de eerste goede kansen op de openingstreffer, maar Jacob Shaffelburg schoot twee keer naast. Op aangeven van Rodrigo De Paul vond City-aanvaller Álvarez halverwege de eerste helft wel het net.

Argentinië had vervolgens de overhand, maar moest toch op zijn hoede zijn voor de gelijkmaker. De intikker van Messi, na een schot van Enzo Fernández, gaf de titelverdediger wat lucht.

In de finale is Uruguay of Colombia zondag de tegenstander. Uruguay en Argentinië zijn met vijftien eindoverwinningen samen de best presterende landen van de Copa América.

