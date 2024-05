Economie Bekende Facebookpagina Vraag en Aanbod Curaçao krijgt fysieke versie Redactie 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De populaire Facebookpagina Vraag en Aanbod Curaçao, die bijna 105.000 leden telt, krijgt een fysieke versie. Vanaf komende zondag 2 juni biedt Pietermaai Vraag & Aanbod Live een nieuwe mogelijkheid voor zowel particulieren als bedrijven om hun tweedehands spullen te verkopen. Deze maandelijkse markt vindt elke eerste zondag van de maand plaats in de Nieuwestraat in Pietermaai.

Deze markt is volgens de organisatoren ideaal voor iedereen die gaat verhuizen, emigreren, of gewoon zijn huis of bedrijf wil opruimen. Van gereedschap, meubels en kleding tot auto’s – bijna alles is toegestaan om te verkopen. Particulieren kunnen van hun oude bezittingen af, en bedrijven kunnen oude collecties een tweede leven geven én er een leuk zakcentje aan overhouden.

Goede doel

Elke maand wordt er bij deze markt een nieuw goed doel betrokken. Er is een speciale donatiekraam waar mensen kunnen doneren of spullen kunnen kopen voor het goede doel. We aan het einde van de dag niet al zijn spullen heeft verkocht, kan deze doneren aan de donatiekraam en de opbrengst gaat naar het goede doel van die maand.

Bij een boekenkraam kunnen mensen hun oude boeken ruilen voor nieuwe verhalen. Breng je oude boek en kies kosteloos een nieuwe uit de collectie.

De markt begint om tien uur ’s ochtends en duurt tot 16.00 uur.