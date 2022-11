Belastingdienst Curaçao gaat achterstallige afvalstoffenbelasting tussen 2018 en 2021 innen

WILLEMSTAD – De achterstallige afvalstoffenbelasting voor mensen die op hun huidige woonadres wonen, wordt binnenkort geïnd door Aqualectra. Het water en energiebedrijf stuurt een aanmaning. Huishoudens die op hun vorige adres een achterstand hebben, krijgen een aanmaning van de Belastingdienst.

Als er een aanmaning van de Belastingdienst in de brievenbus zit en er staat de afkorting AFS op, dan betekent dit dat het een openstaande schuld betreft van een adres waarop de bewoner in het verleden heeft gewoond of stond geregistreerd.

Traject

De Belastingdienst is al geruime tijd bezig met het innen van achterstallige afvalstoffenbelastingen van de periode tussen 2018 en 2021.

Het traject is gestart met de behandeling van de inactieve rekeningen. Het gaat hierbij om de contracten die niet meer actief zijn omdat de eigenaar is verhuisd en waarvan de achterstallige afvalstoffenbelasting nog niet is voldaan.

Nu start de Belastingdienst met achterstallige betalingen van huishoudens die een schuld op een vorig woonadres hebben opgebouwd.