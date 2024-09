Economie Belastingplichtigen krijgen korting van 2.500 gulden bij tijdige aangifte Dick Drayer 22-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçaose belastingplichtigen kunnen rekenen op een tijdelijke korting van 2.500 gulden, als zij hun belastingaangifte over 2023 op tijd indienen. Dit heeft de Raad van Ministers besloten als onderdeel van een plan voor bestandsopschoning bij de Ontvanger.

De korting, ook wel ‘tax-credit’ genoemd, wordt niet uitbetaald, maar bijgeschreven op de rekening van de belastingplichtige bij de belastingdienst. De credit is bedoeld om openstaande of toekomstige belastingen mee te verrekenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor 2025. Zowel particulieren als bedrijven komen in aanmerking voor de korting, die twee jaar geldig blijft.

Voorwaarden

Belastingplichtigen moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de korting. Voor particulieren en eenmanszaken geldt dat zij hun inkomstenbelasting over 2023 uiterlijk 1 december 2024 moeten indienen, maar alleen als zij door de belastinginspecteur zijn uitgenodigd om aangifte te doen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, krijgt de korting automatisch toegekend.

Voor bedrijven die onder de winstbelasting vallen, geldt dat zij ook voor 1 december 2024 hun definitieve aangifte moeten hebben ingediend. Ondernemingen die loonbelasting betalen, zoals werkgevers, moeten daarnaast voor 1 november 2024 hun verzamelloonstaat over 2023 inleveren. Dit geldt zelfs als de onderneming niet meer actief is of geen personeel meer in dienst heeft. In dat geval volstaat een zogenaamde ‘nihil-aangifte’.

Uitwerking volgt

Het ministerie van Financiën is momenteel bezig met de verdere uitwerking van de details van dit plan. De heffingskorting is bedoeld om belastingplichtigen te stimuleren hun aangifte op tijd te doen en om de administratie van de belastingdienst op te schonen. Met deze maatregel hoopt de overheid ook toekomstige belastingschulden sneller te kunnen aflossen.

De belastingkorting is een tijdelijke maatregel, en belastingplichtigen hebben tot eind 2024 de tijd om te voldoen aan de voorwaarden en de voordelen ervan te benutten.

0