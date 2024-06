Weer en klimaat Beryl op weg naar orkaankracht 4 Dick Drayer 30-06-2024 - 3 minuten leestijd

MIAMI – Het National Hurricane Center in Miami verwacht dat Beryl orkaankracht vier heeft, als het maandagochtend de oostelijke Caribische eilanden bereikt. ‘Extreem gevaarlijk met vernietigende orkaankrachtige winden en levensbedreigende stormvloed’, aldus het Centrum.

Ondertussen maken verschillende oostelijk Caribische eilanden zich op voor het slechte weer. De Barbados Meteorological Services heeft aangegeven dat het huidige voorspelde traject van orkaan Beryl iets zuidelijker ligt dan de eerdere voorspelling en het centrum van Beryl wordt nu vanavond verwacht en zal 106 km ten zuiden van Barbados voorbijtrekken. De luchthaven is inmiddels gesloten.

De zuidelijke Grenadines-eilanden van Saint Vincent and the Grenadines verwachten direct getroffen te worden door het oog van Beryl. Ook daar is de luchthaven gesloten en zijn vluchten geannulleerd.

Ralph Gonsalves, de premier van St. Vincent, heeft in een nationale toespraak de Vincentianen opgeroepen zich voor te bereiden op de verwachte komst van orkaan Beryl op maandagochtend. Gonsalves adviseerde families om hun noodvoorraden te verzamelen, waaronder water, voedsel, medicijnen en andere essentiële benodigdheden, en drong er bij supermarkten en benzinestations op aan om laat op zaterdag en zondag open te zijn, zodat mensen de nodige noodvoorraden kunnen inslaan.

Ook St Lucia ligt in de gevarenzone. Premier Philip J. Pierre kondigde sluiting van alle winkels en diensten vanaf half negen vanavond. Hij zei ook dat bedrijven en scholen op maandag gesloten blijven.

AL96

Een nieuw tropisch systeem volgt Beryl en heeft de aanduiding AL96 gekregen. Buien en onweersbuien blijven voortduren in verband met een lagedrukgebied dat zich enkele honderden mijlen ten zuidwesten van de Kaapverdische eilanden bevindt. De omgevingsomstandigheden lijken gunstig voor verdere ontwikkeling van dit systeem, en het is waarschijnlijk dat zich in het midden van komende week een tropische depressie vormt terwijl het zich over het oostelijke en centrale deel van de tropische Atlantische Oceaan over het algemeen westwaarts verplaatst met een snelheid van 25 tot 30 kilometer per uur. De kans op vorming binnen twee dagen is veertig procent, en de kans op vorming binnen een week is zeventig procent.

Belanghebbenden in het centrale en westelijke Caribisch gebied moeten de voortgang van dit systeem in de gaten houden. Gebruikers worden eraan herinnerd dat er grote onzekerheid is op dag 4 en 5 en dat men zich niet moet richten op de specifieke details van de route of intensiteitsverwachting.