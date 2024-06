Sport Bicentini wint met Suriname eerste WK-kwalificatie: 4-1 Redactie 06-06-2024 - 1 minuten leestijd

PARAMARIBO – Remko Bicentini heeft met de nationale selectie van Suriname zijn eerste WK 2026 kwalificatiewedstrijd gewonnen van Sint-Vincent en de Grenadines. In het in het Franklin Essedstadion werd het 4-1. Bicentini is assistent coach onder Stanley Menzo.

Alhoewel Sint-Vincent en de Grenadines na een half uur spelen als eerste scoorde, kwamen de jongens van Natio snel terug. Een benutte penalty door Sheraldo Becker en een doelpunt van Jeredy Hilterman zorgden voor de 2-1 ruststand in voordeel van Suriname.

Justin Lonwijk en invaller Jaden Montnor zorgden met elk een doelpunt in de tweede helft voor de 4-1 eindstand.

De Surinaamse selectie reist naar Anguilla waar zij zaterdag hun tweede wedstrijd. De jongens van Sint-Vincent en de Grenadines blijven in Suriname om hun tweede wedstrijd tegen El Salvador te spelen.

Dit gebeurt omdat het nationale stadion van Sint-Vincent momenteel wordt gebruikt als een van de stadions voor de Cricket T20 Wereldkampioenschappen. De twee andere wedstrijden van Suriname, tegen Puerto Rico en El Salvador, worden in juni 2025 gespeeld.