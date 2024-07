Curaçao Bijna een op de vier automobilisten raakte in 2023 betrokken bij een ongeluk op Curaçao Redactie 06-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op Curaçao raakten in 2023 ruim twintigduizend auto’s betrokken bij een ongeluk of ander incident, zoals diefstal. Bijna 1400 auto’s meer dan in 2022. Dat is bijna een kwart van alle verzekerde automobilisten. In 2022 was dat nog 21 procent, volgens het jaarverslag van Forensys, die namens de verzekeraars ongelukken afhandelt.

Het aantal ongelukken en incidenten nam toe met bijna duizend. Die stijging is niet alleen het gevolg van meer ongelukken vorig jaar, maar ook van een dalend aantal verzekerde automobilisten. In 2019 reden er nog ruim 92.000 verzekerde automobilisten rond, in 2022 was dat aantal gedaald naar bijna 89.000 en vorig jaar daalde dat cijfer verder, naar iets meer dan 86.000. Bij een kwart van de ongelukken (2596) blijkt de verzekering van een van de partijen verlopen.

Verreweg de meeste ongelukken zijn kop-staart botsingen. Vorig jaar was dat in 25 procent van alle incidenten het geval. Daarna volgt achteruitrijden en eenzijdige ongelukken, beiden zo’n vijftien procent.

Bij een op de vijf ongelukken raakten mensen gewond (2100), bij de ruim 11.000 ongelukken verloren in 2023 twintig mensen hun leven.