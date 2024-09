Kunst Caresse Isings viert 60e verjaardag met extra voorstelling ‘Klaridat’ Redactie 13-09-2024 - 2 minuten leestijd

Op haar 60e verjaardag heeft kunstenaar en performer Caresse Isings haar nieuwste show “Klaridat” gepresenteerd aan een enthousiast publiek. Met deze bijzondere One Woman Show roept ze op tot meer vriendelijkheid en liefde in onze gemeenschap.

Normaal gesproken geeft Caresse één show per jaar—dit jaar was dat in januari met “Supera” in de aula van de universiteit. Maar vanwege haar mijlpaal besloot ze nog een extra voorstelling te geven. Met “Klaridat” wil ze iedereen op Curaçao inspireren om elkaar met meer warmte en respect te behandelen.

Tijdens de voorstelling kroop Caresse in de huid van vijf verschillende personages, elk met hun eigen boodschap over gedrag en communicatie. Zo wees een Caribische Engelse op het feit dat mensen vaak klagen in plaats van oplossingen zoeken. De transgender Latina Susanita liet zien dat je manier van communiceren mensen kan aantrekken of afstoten. Met humor en interactie wist ze het publiek te vermaken en te inspireren.

De show was zeer interactief. Caresse bewoog zich tussen het publiek, speelde spelletjes en deelde prachtige prijzen uit. Als milieukunstenaar maakt ze realistische koraalkunstwerken van gerecycled materiaal, en de gelukkige winnaars waren zichtbaar blij met hun unieke prijzen.

Muzikanten Ernesto Paz, Roselin Bey, Tio Ali en Ericoson begeleidden haar tijdens het nummer “Mama bo sa”, waarmee ze de zaal opschudde en alle negatieve energie verdreef. Na afloop genoten alle aanwezigen van een heerlijk buffet van La Hacienda Olivia, wat de avond op magische wijze afsloot.

Caresse benadrukt dat cultuur meer is dan alleen het herinneren van Tula. Ze hoopt dat we ons allemaal bewuster worden van hoe we met elkaar omgaan. Ze bedankt haar team voor hun onvermoeibare inzet en het publiek voor hun vertrouwen. “Ze noemen het misschien een One Woman Show, maar zonder mijn fantastische team zou dit niet mogelijk zijn,” zegt ze.

