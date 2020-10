Caribische hervormingen: Economie

Het landspakket Curaçao als onderdeel van de Caribische hervormingsplannen van Nederland kent vier themagebieden: overheid en financiën, economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Het nog op te richten Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling zal het landspakket Curaçao als samenhangende programma’s uitvoeren. Hoewel prioritering in de uitvoering gewenst en noodzakelijk is, en er verschillen zitten in omvang van effecten van hervormingen, zal alleen een integrale aanpak voor de noodzakelijke trendbreuk met het verleden kunnen zorgen.

Deel 2: Economische hervormingen

Het IMF, onderzoeksrapporten van verschillende instituten, het Cft, en maatschappelijke organisaties wijzen al lang en indringend op de noodzaak tot economische hervormingen. De starre arbeidsmarkt en het ongunstige ondernemersklimaat vormen structurele belemmeringen voor economische groei.

De sociale zekerheidsstelsels bevatten onvoldoende prikkels om arbeidsdeelname te stimuleren, noch de zekerheden om sociale problemen te beheersen. Ze worden daarnaast (op lange termijn) onbetaalbaar. Deze belemmeringen dienen weggenomen te worden, zodat het economisch potentieel van de landen beter benut kan worden.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de economische hervormingen moet leiden tot een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie en een robuust en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op de juiste plek legt.

Maatregelen