Algemeen Centrale Bank: niet nodig om 100 gulden biljetten te weigeren Redactie 13-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) benadrukt opnieuw dat er geen reden is voor winkeliers om biljetten van honderd gulden te weigeren. De hoeveelheid onderschepte valse biljetten is namelijk laag in vergelijking met het totale aantal honderd gulden biljetten in omloop.

Tot nu toe heeft de bank veertig valse honderd gulden biljetten ontvangen van banken. De politie heeft nog eens tien valse biljetten gevonden, wat het totaal op vijftig brengt. “Zelfs als je dit aantal vermenigvuldigt met vier, vijf of zes, is de hoeveelheid valse biljetten in omloop nog steeds veel kleiner dan het totale aantal dat in omloop is,” aldus Alvin Francisco.

De manager van Financiën van de Centrale Bank heeft nogmaals aangegeven dat het beter is om de honderd gulden biljetten op echtheid te controleren en alleen de valse biljetten te weigeren. CBCS heeft een video die instructies geeft over waar men op moet letten bij het accepteren van geld.

Kenmerken

Francisco benadrukt dat het belangrijk is om geen honderd gulden biljetten te accepteren die dubbelgevouwen zijn. “Vouw het biljet open en controleer het goed,” zegt Francisco. “Valse biljetten zijn vaak grover dan authentieke biljetten en de inkt die wordt gebruikt is dikker.”

Daarnaast zegt Francisco dat de kleur van de folie op valse biljetten anders is. “Het is doffer of donkerder en lijkt eerder op koper dan op goud”. De valse biljetten missen vaak de glitters die wel op echte biljetten zitten, of hebben veel minder glitter. Bovendien beginnen veel valse biljetten met het serienummer 8246. Met een speciale pen kan de echtheid van het biljet gecontroleerd worden. Als je met deze pen over een vals biljet gaat, laat het een markering achter.

Geen Paniek

Francisco benadrukt dat er geen reden is voor paniek. Het stoppen van de uitgifte van honderd gulden biljetten is volgens de Centrale Bank geen optie, omdat criminelen dan gewoon zouden overstappen op het vervalsen van vijftig gulden biljetten.

