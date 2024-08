Algemeen Centrale Bank start met enquêtes om eigen analyses te verbeteren Redactie 20-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten start deze maand met een reeks enquêtes onder de belangrijkste economische sectoren van Curaçao. Het doel is om de robuustheid van economische analyses en voorspellingen te verbeteren. De eerste enquête richt zich specifiek op de industriële sector van Curaçao en wordt deze week uitgevoerd.

Bedrijven binnen de industriële sector ontvangen per e-mail een link naar een online-enquête, beschikbaar in het Papiaments, Nederlands en Engels. De enquête is kort en neemt naar schatting tien minuten in beslag. Deelname is volledig anoniem, en de Centrale Bank garandeert dat alle verzamelde gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De resultaten van deze enquête worden in oktober van dit jaar gepubliceerd in een rapport.

Deze stap van de bank is onderdeel van een bredere inspanning om de economische analyses in haar kwartaalrapporten te versterken. Deze rapporten bieden diepgaande inzichten in de economieën van Curaçao en Sint-Maarten en dienen als basis voor het formuleren van monetair, fiscaal en economisch beleid. Ze kunnen ook waardevolle informatie bieden voor bedrijven bij hun financiële planning en investeringsbeslissingen.

De bank benadrukt het belang van deelname aan de enquête voor een nauwkeurige weergave van de economische situatie. De verzamelde meningen van bedrijven over hun huidige prestaties, de algemene economische omstandigheden en hun verwachtingen voor de toekomst leveren cruciale inzichten op. Deze inzichten zijn niet alleen belangrijk voor het opstellen van economische prognoses, maar ook voor het aanpassen van beleid aan de realiteit van de industriële sector.

