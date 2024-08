Toerisme CHATA zet in op taalvaardigheid om Braziliaanse toeristen beter te bedienen Redactie 09-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bijna zestig mensen werkzaam in de hotelsector op Curaçao hebben hun eerste cursus Braziliaans-Portugees voltooid. Deze certificering is een belangrijke stap in het verbeteren van de communicatie met Braziliaanse bezoekers, die een groeiend deel uitmaken van het toerisme op Curaçao.

De certificeringsceremonie vond plaats bij Dolphin Suites. CHATA, de organisatie die verantwoordelijk is voor dit initiatief, benadrukte het belang van deze cursus om de service en het gastvrijheidsniveau op Curaçao verder te verbeteren. Met name voor de vijf tot zeven procent van de toeristen die uit Brazilië komen, is het spreken van hun moedertaal een grote meerwaarde.

CHATA lanceerde deze taalcursus om medewerkers in de toeristische sector beter uit te rusten met de taalvaardigheden die nodig zijn om Braziliaanse gasten een warm welkom te bieden. De cursus, onder leiding van een gecertificeerde instructeur, heeft de deelnemers voorbereid om een ​​meer persoonlijke en vertrouwde ervaring te bieden aan deze bezoekers, waardoor Curaçao nog meer als een thuis weg van huis zal aanvoelen.

Succes

Vanwege het succes van deze eerste cursus heeft CHATA aangekondigd dat er in september een nieuwe cursus Braziliaans-Portugees van start gaat, die zes weken zal duren. Bovendien wordt er tegen het einde van het jaar een cursus op een intermediair niveau aangeboden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van CHATA.

Onder de deelnemende organisaties waren onder andere het Avila Beach Hotel, Baoase Luxury Resort, Carmabi Foundation, en LionsDive Beach Resort. Deze bedrijven hebben bijgedragen aan het succes van de cursus.

