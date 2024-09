Overheid Controle in Punda door Inspectie Economische Zaken en ROP Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Inspectie Economische Zaken en het ROP hebben gisteren een gezamenlijke controle uitgevoerd in het centrum van Punda. De actie was gericht op een aantal commerciële bedrijven die zich niet aan de regels houden, zoals het zonder vergunning uitstallen van producten op de stoep en het plaatsen van terrassen zonder geldige vergunning.

De controle richtte zich op 21 bedrijven in de gebieden Columbusstraat, Keukenstraat, Gomezplein, Hanchi Snoa, Hanchi Vico, Prinsenstraat en Madurostraat. In totaal zijn 21 bedrijven bezocht, waaronder El Nuevo Milenio, Sai Impex, Zeven Convenience Store, Meon, Gordo Grill, Jean Pate Fines en Bono 6.

Een belangrijk aandachtspunt van de controle was dat de stoepen vrij moeten blijven voor voetgangers. Geen enkele commerciële activiteit mag de doorgang van voetgangers belemmeren. Bedrijven die hun producten zonder vergunning op straat uitstallen, werden aangesproken. Daarnaast werd gecontroleerd of terrassen beschikten over de vereiste vergunningen.

De controle is onderdeel van een bredere inspanning om ervoor te zorgen dat alle bedrijven in Curaçao zich houden aan de wet- en regelgeving van het land. Bedrijven die de regels overtreden, kunnen boetes of sancties verwachten.

203