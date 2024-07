Luchtvaart & Reizen Corendon komt met Comfort Plus Redactie 03-07-2024 - 1 minuten leestijd

SCHIPHOL – Luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines introduceert een nieuwe reisklasse aan boord van de Airbus A350 op de lijndienst Amsterdam – Curaçao. Met Corendon Comfort Plus kunnen reizigers meer luxe, comfort en rust ervaren tijdens hun vlucht.

De rijen 2 tot en met 5 in de populaire Only Adult Zone zijn vanaf morgen boekbaar als Corendon Comfort Plus, met reisdatum vanaf 16 juli. De nieuwe klasse geeft volgens de luchtvaartmaatschappij meer ruimte, meer luxe en persoonlijke aandacht. Op het vliegveld is er een aparte incheckbalie voor deze passagiers, die ook als eerste aan boord gaan met priority boarding. De middenstoelen in de 3-3-3 opstelling van de A350 worden standaard leeg gehouden om passagiers meer ruimte en privacy te geven.

De kosten zijn 150 euro per enkele reis bovenop de reguliere ticketprijs. Ook mensen die 3 november met Corendon naar Bonaire gaan, kunnen Corendon Comfort Plus boeken.