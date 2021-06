Coronastijging Bonaire komt door groep jongeren

KRALENDIJK – De plotselinge stijging van coronabesmettingen op Bonaire komt door een groep jongeren en hun familie. Dat melden de gezondheidsautoriteiten.

Het gaat om een groep van elf lokale jongeren die in contact met elkaar is geweest en volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd. Geen van allen is ernstig ziek. De elf zitten in thuisquarantaine.

De gezondheidsdienst heeft een plan klaarliggen om jongeren onder de 18 jaar te gaan vaccineren maar de dienst wacht nog op groen licht uit Den Haag. Wel is inmiddels gestart met het vaccineren van jongeren met een onderliggende aandoening.

Lees ook: