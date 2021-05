Covid-afdeling CMC loopt langzaam leeg

111 Gedeeld

Foto’s: CMC

De Covid-afdeling van het CMC stroomt langzaam leeg. Er liggen nu nog vijftien patiënten. Vorige week donderdag, een week geleden, waren dat er nog 27.

Op de intensive care gaat het minder snel. daar lagen vorige week 28 patiënten. Nu, een week later is dat 25. Eén patiënt overleed in deze periode.

Vier mensen zijn donderdag positief getest op corona. In totaal werden er 643 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 0,6 procent. Drie procentpunten lager dan vorige week.

Het totaal aantal actieve cases is 202. Dat zijn er 328 minder dan donderdag een week geleden.