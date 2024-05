Toerisme CTB presenteert maatschappelijk impactrapport duurzaam toerisme Dick Drayer 30-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB heeft een maatschappelijk impactrapport afgerond. Dat biedt een overzicht van de initiatieven die CTB in 2021 en 2022 heeft uitgevoerd en die hebben bijgedragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het rapport zelf is nog niet vrijgegeven.

De duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel SDG’s genoemd bestaan uit zeventien doelen, opgesteld door de Verenigde Naties, als een wereldwijde oproep tot actie om armoede te elimineren, onze planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 in vrede en voorspoed kunnen leven.

CTB nam het initiatief om een rapport te laten opstellen over haar bijdragen aan deze ontwikkelingsdoelen. Dit helpt bij het identificeren en meten van de impact van CTB’s activiteiten op duurzame ontwikkeling.

De Curaçaose regering focust op zes SDG’s: geen armoede, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsdonderwijs, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei en leven in het water.

Door het rapport over CTB’s bijdragen aan de SDG’s te publiceren, zegt CTB transparantie in haar acties te bevorderen, wat belangrijk is voor belanghebbenden zoals de overheid, de lokale gemeenschap en toeristen. Het rapport is dus nog niet openbaar gemaakt. Naar verwachting gaat dat morgen gebeuren

Deze initiatieven omvatten projecten en programma’s die hebben bijgedragen aan economische ontwikkeling, armoedebestrijding, verbetering van gezondheid en welzijn, verhoogde toegang tot kwaliteitsonderwijs en bescherming van ecosystemen. Het rapport bevat de resultaten van deze initiatieven en biedt aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen.