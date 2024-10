Overheid Curaçao en Malta werken samen voor belastingafspraken Dick Drayer 14-10-2024 - 3 minuten leestijd

VALETTA – Op 9 oktober spraken vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën van Curaçao en Malta in de hoofdstad van Malta over belangrijke afspraken die invloed hebben op beide landen. Een van de belangrijkste onderwerpen was het belastingverdrag tussen Curaçao en Malta. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat bedrijven niet twee keer belasting hoeven te betalen, maar ook dat ze geen mazen in de wet kunnen gebruiken om helemaal geen belasting te betalen.

Het belastingverdrag tussen beide landen bestaat al sinds 2015, maar de regels zijn volgens beide landen verouderd. Sindsdien zijn er wereldwijd nieuwe, strengere afspraken gemaakt om belastingontwijking tegen te gaan. Deze nieuwe regels, die bekend staan als BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), zijn bedoeld om te voorkomen dat bedrijven hun winsten naar landen sturen waar ze weinig of geen belasting hoeven te betalen.

Om het belastingverdrag aan te passen aan de nieuwe internationale regels, werken Curaçao en Malta nu samen aan een zogenaamde ‘notificatie’ bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit is een belangrijke stap om de nieuwe afspraken officieel te maken en ervoor te zorgen dat het verdrag voldoet aan de nieuwste normen.

Minister van Financiën Javier Silvania van Curaçao heeft een speciaal team opgericht om het netwerk van belastingverdragen uit te breiden en te vernieuwen. Dit is belangrijk, omdat belastingverdragen kunnen helpen om internationale handel en investeringen te stimuleren. Bedrijven krijgen meer vertrouwen om in Curaçao te investeren, omdat ze weten dat de belastingregels duidelijk en eerlijk zijn.

Tijdens het overleg werd ook gesproken over een gezamenlijke scheepsregistratie. Dit betekent dat Curaçao en Malta samen willen werken aan regels voor schepen die onder hun vlag varen, waarbij de belasting wordt berekend op basis van de grootte van het schip. Verder onderzochten beide landen de mogelijkheid om samen te werken op het gebied van de beurs, om zo de economische banden verder te versterken.

Online goksector

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Het belastingverdrag tussen Curaçao en Malta kan belangrijke gevolgen hebben voor de online goksector in beide landen, aangezien zowel Curaçao als Malta bekende hubs zijn voor online kansspelen.

Curaçao heeft al jaren een grote online goksector, waarbij veel bedrijven op het eiland gevestigd zijn vanwege gunstige belastingregels en licenties voor online kansspelen. Het belastingverdrag met Malta kan de manier waarop deze bedrijven belasting betalen, beïnvloeden. Bedrijven die actief zijn in zowel Curaçao als Malta kunnen dankzij het verdrag profiteren van een duidelijker kader voor hoe ze belasting moeten betalen, zodat dubbele belasting wordt vermeden.

Dit betekent dat een bedrijf niet in beide landen voor dezelfde inkomsten belasting hoeft te betalen. Tegelijkertijd zorgt het verdrag ervoor dat bedrijven geen misbruik kunnen maken van de verschillende belastingregels om te weinig of helemaal geen belasting te betalen. Door de invoering van internationale standaarden zoals BEPS, moet de sector rekening houden met strengere regels.

0