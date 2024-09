Algemeen Curaçao gastland conferentie intellectuele eigendomscriminaliteit Dick Drayer 21-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao is van maandag 23 september tot woensdag 25 september het toneel van de 17e Internationale Conferentie voor Wetshandhaving op het gebied van Intellectuele Eigendomscriminaliteit. Het is de eerste keer dat dit evenement in het Caribisch gebied plaatsvindt. Meer dan 375 deelnemers uit de hele wereld worden op het eiland verwacht.

Interpol organiseert de conferentie in samenwerking met de regering van Curaçao, lokale partner Curinde en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Curaçao. Het evenement staat in het teken van de toenemende dreiging die intellectuele eigendomscriminaliteit vormt. Deze vorm van criminaliteit heeft verregaande economische en sociale gevolgen, en de handel in vervalste producten kan zelfs de volksgezondheid en politieke stabiliteit van landen in gevaar brengen.

Tijdens de conferentie komen vooraanstaande wetshandhavingsinstanties, beleidsmakers en juridische experts samen om te praten over de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen in de strijd tegen intellectuele eigendomscriminaliteit. Dit jaar staat het thema Reducing the Harm centraal. De focus ligt op betere samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties, het efficiënter inzetten van middelen en het benutten van kansen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.

Vrijhandelszones

Een belangrijk onderwerp tijdens de conferentie is de rol van vrijhandelszones en de beveiliging van de internationale toeleveringsketen. Dit is van groot belang voor Curaçao, dat een strategische rol speelt als doorvoerhaven in de wereldwijde logistiek. De actieve rol van deze vrijhandelszone wordt internationaal erkend en heeft mede bijgedragen aan de keuze van Curaçao als gastland voor deze conferentie.

