Curaçao heeft eigen katten operatiekamer voor sterilisatie project

37 Gedeeld

Willemstad – Aankomende week neemt Stichting Kitten Rescue Curaçao een eigen operatiekamer in gebruik op Bandabou. Met medewerking van de Nederlandse dierenartsen Piet Hellemans, Jolande van den Broek en Jochem Lastdrager zullen er direct zo’n 125 katten gesteriliseerd gaan worden.

Tijdens deze week zullen zwerfkatten worden ingevangen en gesteriliseerd en kunnen eigenaren die zelf niet de financiële middelen hebben hun kat aanbieden voor sterilisatie.

Om de enorme overpopulatie op het eiland drastisch aan te pakken nodigt de stichting verschillende keren per jaar Nederlandse dierenartsen uit.

Lokale sponsoren

Lokale sponsoren zoals Autobedrijf Willemstad en gastenverblijf Kas Amigu stellen geheel belangeloos een huurauto en accommodatie ter beschikking aan deze dierenartsen.

Door de gekozen aanpak en samenwerking met lokale partijen kan de stichting de kosten zeer laag houden waardoor steriliseren op grote schaal financieel mogelijk wordt.

“We hebben vooralsnog niet de illusie dat we de enorme hoeveelheid kittens die op straat worden geboren allemaal kunnen voorkomen. Maar, we kunnen zeker al veel leed voorkomen door zoveel mogelijk zwerfkatten te steriliseren en te vaccineren zegt Miriam Bleeker, voorzitter van de stichting. Elk kitten die op straat geboren wordt is er een te veel.”

Voor toekomstige sterilisatieacties is de stichting nog op zoek naar meer welwillende eigenaren van appartementen en resorts die een accommodatie ter beschikking willen stellen aan de dierenartsen uit Nederland.

Lees ook: