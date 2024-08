Economie ‘Curaçao moet betrokkenheid bij Caricom versterken’ Dick Drayer 10-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao is sinds kort geassocieerd lid van de Caribbean Community (Caricom). Voormalig Statenlid en minister Alex Rosaria benadrukt dat het nu tijd is voor actie. In gesprek met Caribisch Netwerk wijst hij erop dat Curaçao de afgelopen decennia weinig betrokken was bij de Caribische landen en dat er veel werk aan de winkel is om deze banden te versterken.

Hoewel dit lidmaatschap nieuwe mogelijkheden biedt, vindt Rosaria, dat Curaçao nu moet bewijzen dat het echt deel wil uitmaken van de Caribische regio. “De afgelopen decennia waren we nauwelijks betrokken bij de Caribische landen. We hebben lang neergekeken op de regio en nu is het tijd om te laten zien dat we betrokken zijn,” aldus Rosaria.

In plaats van zich te richten op harde handelsovereenkomsten, ziet Rosaria meer in samenwerking op gebieden zoals onderwijs, sport, cultuur en gezondheid. “Het gaat om het aantrekken van de banden. Denk bijvoorbeeld aan het erkennen van diploma’s van de Caricom-eilanden of het uitwisselen van studenten. Nederland is ver weg, dit zijn onze buren,” zegt hij.

Rosaria, die minister was van Economische Zaken en Arbeid van de Nederlandse Antillen in 2005 en 2006, en later Statenlid en partijleider van Partido Adelanto i Inovashon Soshal (PAIS) tussen 2012 en 2016, vraagt zich af of de regering van Curaçao voldoende betrokkenheid toont bij gebeurtenissen in de regio. “Toont de regering medeleven als een Caribisch staatsman overlijdt? Sturen we een felicitatie als Jamaica een medaille wint op de Olympische Spelen? In ieder geval wordt dat niet gedeeld met de Curaçaose bevolking,” merkt hij op.

Rosaria uit ook zijn bezorgdheid over het gebrek aan informatie richting de bevolking en het bedrijfsleven over wat het geassocieerd lidmaatschap nu daadwerkelijk betekent. “Welke invulling geven we aan dit lidmaatschap? Wie gaat ons vertegenwoordigen? En hoe gaan we dat doen? Dat is nog belangrijker dan wat het gaat kosten. Die informatie moet snel komen,” benadrukt Rosaria.

Curaçao heeft als geassocieerd lid van Caricom geen stemrecht, maar kan wel deelnemen aan besprekingen en voorstellen indienen, met uitzondering van buitenlandse beleidskwesties. Dit is vastgelegd in het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Caribische Gemeenschap.

De impact van het Caricom-lidmaatschap op de economie van Curaçao blijft vooralsnog onduidelijk. Robbin Martina, voorzitter van de Belangenvereniging Curaçaose Agenturen (BVCA), verwacht niet dat de importeurs op korte termijn veranderingen zullen merken. “De acties van Caricom lijken vooral gericht op beleid. De vraag is hoe zich dat vertaalt naar de verschillende sectoren,” stelt hij. Toch ziet hij mogelijkheden voor het verlagen van importbarrières, wat gunstig zou kunnen zijn voor bedrijven op het eiland.

