Evenementen Curaçao tech meetups 2024: groeiende tech-conferentie bereidt zich voor op grootste editie tot nu toe Redactie 27-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao maakt zich op voor de grootste tech-conferentie in het Caribisch gebied: de Curaçao Tech Meetups 2024. Dit jaarlijkse evenement, dat ooit begon als een bescheiden serie lezingen aan de Universiteit van Curaçao, is uitgegroeid tot een acht dagen durend technologie- en netwerkevenement van formaat. Van 1 tot en met 8 september is het eiland het toneel van een reeks activiteiten gericht op innovatie, netwerken en talentontwikkeling.

De Curaçao Tech Meetups, die plaatsvindt in dezelfde week als bekende evenementen zoals het North Sea Jazz Festival en Kaya Kaya Festival, heeft een duidelijke missie: mensen verbinden en inspireren om hun doelen te ontdekken. Wat begon in 2018 als een vierdaagse conferentie, is inmiddels uitgegroeid tot een platform waar meer dan 25 sprekers op zeven verschillende locaties hun kennis en ervaring delen.

Bitcoin

Een van de hoogtepunten van dit jaar is de komst van twee vooraanstaande sprekers op het gebied van Bitcoin, die spreken in de speciaal georganiseerde Business and Bitcoin Villa. Deze villa, compleet met zwembad, vormt het decor voor twee dagen vol inspirerende sessies en netwerkgelegenheden.

Daarnaast zijn er ook evenementen in het Centraal Bankgebouw van Curaçao, waar onder andere vrouwelijke leiderschap in tijden van kunstmatige intelligentie en de toekomst van de toerismesector op het programma staan.

Breed Publiek

Het evenement is niet alleen gericht op tech-professionals. Er is bewust gekozen voor een programma dat een breed publiek aanspreekt. Zo begint de week met een speciale familiedag in het Kinder Museum, en is er een Kid’s Tech Saturday bij Mensing’s Caminada waar jongeren de kans krijgen om te programmeren. Ook de luchtvaartsector wordt niet vergeten; de toekomst van de luchtvaart staat centraal tijdens een sessie op Hato International Airport.

Programmaoverzicht Curaçao Tech Meetups 2024:

Dag 1 (1 september): Kids en Familie Zondag in het Kinder Museum

Kids en Familie Zondag in het Kinder Museum Dag 2 (2 september): Vrouwelijk Leiderschap in AI bij de Centrale Bank

Vrouwelijk Leiderschap in AI bij de Centrale Bank Dag 3 (3 september): Toekomst van het Toerisme bij de Centrale Bank

Toekomst van het Toerisme bij de Centrale Bank Dag 4 (4 september): Tech Bedrijven uit Curaçao bij de Centrale Bank

Tech Bedrijven uit Curaçao bij de Centrale Bank Dag 5 (5 september): Business Villa Sessies en Deep Tech Night

Business Villa Sessies en Deep Tech Night Dag 6 (6 september): Vervolg Business Villa Sessies en Netwerken

Vervolg Business Villa Sessies en Netwerken Dag 7 (7 september): Kids Tech Saturday bij Mensing’s Caminada

Kids Tech Saturday bij Mensing’s Caminada Dag 8 (8 september): Toekomst van de Luchtvaart op Hato International Airport

87