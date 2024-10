Economie Curaçao verwacht serieuze schaarste aan vuurwerk Dick Drayer 13-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao kampt dit jaar met een dreigende schaarste aan vuurwerk. Dit bevestigt Sabir Attaf, een van de grootste importeurs van vuurwerk op het eiland, aan de krant Éxtra. Logistieke problemen, voornamelijk in de haven van Jamaica, liggen aan de basis van deze situatie. Volgens Attaf, eigenaar van het bedrijf Alivio dat gespecialiseerd is in producten voor de feestdagen, waaronder kerstbomen, kerstdecoraties en vuurwerk, is de belangrijkste oorzaak van de schaarste de toenemende drukte in de haven van Jamaica.

Grote schepen uit China, die normaal de Venezolaanse havens aandoen, mijden deze inmiddels en kiezen voor Jamaica als alternatieve aanleghaven. Hierdoor is het containerverkeer in Jamaica aanzienlijk toegenomen, waardoor de haven nu zijn maximale capaciteit heeft bereikt.

De situatie betekent dat schepen die vuurwerk vervoeren, niet kunnen lossen in de haven. Attaf legt uit dat tegen de tijd dat Jamaica zijn haven weer opent voor dit type vracht, het al november zal zijn.

Te laat

Dit is volgens hem te laat om de containers met vuurwerk nog op tijd op Curaçao te krijgen voor de jaarwisseling. “De containers zullen pas in januari aankomen, en niemand gaat vuurwerk kopen om het daarna pas later te verkopen. Dat betekent dat er veel geld vast komt te zitten,” waarschuwt hij.

Daarnaast wijst Attaf op de vergunningen die de overheid uitgeeft voor de import van vuurwerk, waarvan hij zegt dat ze te laat worden verstrekt. Gezien alle complicaties, verwacht hij een serieuze schaarste aan vuurwerk op Curaçao. “Ik weet niet hoe andere importeurs ervoor staan, maar volgens mij zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en is het ook niet mogelijk om vuurwerk uit andere bestemmingen te halen,” aldus Attaf tegen de Èxtra.

Wat dit jaar op de lokale markt verkocht zal worden, is voornamelijk restvoorraad van de import van vorig jaar. Dit geldt voor alle soorten vuurwerk, inclusief rotjes, die ook schaars zullen zijn, zegt hij.

Kerstbomen

Wat kerstbomen betreft, voorziet Attaf geen problemen. Deze komen uit Canada en worden via een andere route en andere havens vervoerd. Hoewel er eerder vrees bestond voor vertragingen door een staking van de vakbond International Longshoremen’s Association (ILA) in de havens aan de oost- en golfkust van de Verenigde Staten, lijkt dit nu van de baan.

Twee dagen na de start van de staking, op 1 oktober, heeft de ILA de actie opgeschort tot januari vanwege positieve ontwikkelingen in de onderhandelingen. Er ligt een voorlopig akkoord op tafel over een loonsverhoging, en de werknemers zijn teruggekeerd tot in ieder geval 15 januari, wanneer de onderhandelingen verder zullen gaan.

