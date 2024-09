Politie en Justitie Curaçaose drugkoeriers veroordeeld in België Redactie 06-09-2024 - 2 minuten leestijd

BRUSSEL – Twee Curaçaose mannen zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 maanden wegens hun betrokkenheid bij een poging om cocaïne het land binnen te smokkelen. De mannen maakten deel uit van een criminele organisatie die in juni 2022 werd ontmanteld. Hoewel het proces tegen de organisatie pas later dit jaar plaatsvindt, werden deze twee koeriers apart vervolgd.

Het onderzoek begon nadat de douane op de Belgische luchthaven van Zaventem in februari en maart 2021 twee achtergelaten koffers vond, die respectievelijk 25 en 12 kilogram cocaïne bevatten.

De doorbraak in het onderzoek kwam nadat het versleutelde SKY ECC-netwerk werd ontcijferd, wat leidde tot de ontmanteling van een criminele organisatie die op Brussels Airport actief was en hulp kreeg van luchthavenpersoneel.

De drugs werden door koeriers vanuit Curaçao naar België gebracht. De koffers werden vervolgens achtergelaten op de luchthaven, waar medewerkers van de criminele organisatie de drugs ongemerkt de luchthaven uit smokkelden.

Douane

Twee koeriers, E.D. en S.P., die in het voorjaar van 2022 vanuit Curaçao naar België reisden, werden in dit proces vervolgd. E.D. had zijn koffer achtergelaten in een toilet, zoals afgesproken, maar S.P. liet zijn koffer achter op de bagageband nadat hij op 27 maart 2022 was geland. De organisatie ontdekte dat de douane op de hoogte was van het transport, waardoor S.P. het risico liep gearresteerd te worden.

Beide koeriers werden geïdentificeerd en in Curaçao ondervraagd, maar verschenen niet voor de rechtbank. Ze zijn bij verstek veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf.

