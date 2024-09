Buitenland Curaçaose gokbedrijven betrokken bij Braziliaans onderzoek naar witwaspraktijken Dick Drayer 30-09-2024 - 2 minuten leestijd

Gusttavo Lima en Deolane Bezerra — Foto reproductiefoto's

WILLEMSTAD – Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in Brazilië heeft de goksector van Curaçao in een negatief daglicht geplaatst. Dat meldt de Èxtra, die zich baseert op Braziliaanse bronnen. De civiele politie van de staat Pernambuco voert onder de naam Operatie Integratie een onderzoek uit naar illegale gokactiviteiten, waarbij meer dan twee miljard Braziliaanse real (ruim 660 miljoen gulden) is bevroren. Verschillende Braziliaanse bedrijven en personen, waaronder bekende artiesten, worden verdacht van betrokkenheid.

De Braziliaanse rechter Andréa Calado da Cruz heeft de arrestatie bevolen van zanger Gusttavo Lima en advocaat en influencer Deolane Bezerra. Beiden worden verdacht van het witwassen van geld via gokbedrijven die hun moedermaatschappij op Curaçao hebben gevestigd. Hoewel Lima en Bezerra op vrije voeten zijn, blijft het onderzoek zich richten op hun connecties met op Curaçao geregistreerde bedrijven zoals Esportes da Sorte en Vai de Bet, die betrokken zouden zijn bij witwasoperaties.

De zaak begon in 2022 toen de Braziliaanse politie een grote som contant geld in beslag nam, 180.000 Braziliaanse real, in de stad Recife. Het geld was gelinkt aan illegale gokpraktijken en leidde de politie naar Darwin Henrique da Silva, een bekende bookmaker in de stad. Zijn zoon, Darwin Filho, is eigenaar van het gokplatform Esportes da Sorte, dat legaal opereert en zijn hoofdkantoor op Curaçao heeft.

Vai de Bet, een ander bedrijf betrokken bij de witwasverdenkingen, maakt deel uit van Betpix N.V., dat eveneens op Curaçao geregistreerd staat. Zanger Gusttavo Lima kocht in juli van dit jaar 25 procent van Vai de Bet. De rechter heeft serieuze twijfels uitgesproken over de integriteit van deze transactie. Het gokbedrijf had ook een lucratief sponsorcontract met de Braziliaanse voetbalclub Corinthians, maar dat werd in juli beëindigd door controverses rond betalingen en het lopende onderzoek.

Sinds 2018 is online gokken legaal in Brazilië, maar veel van de gokbedrijven die Brazilianen bedienen, hebben hun zetel in het buitenland, waaronder Curaçao. Vanaf januari 2025 wordt een nieuwe wet van kracht in Brazilië die de sector strikter gaat reguleren. Deze wet moet zorgen voor meer transparantie en veiligheid in de gokwereld.

Volgens Steven Neuman, een Curaçaose fraude-expert die betrokken is bij het onderzoek, hebben veel criminele organisaties die voorheen illegale gokactiviteiten exploiteerden, geprobeerd hun zaken te legaliseren. Neuman stelt echter dat de nieuwe Braziliaanse wet de overheid daar meer controle zal geven over de bedrijven en hun betalingsmethoden, om zo witwassen beter te bestrijden.

