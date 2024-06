Politie en Justitie Curaçaose man (32) uit Den Haag neergeschoten bij café in Rotterdam-Zuid Redactie 03-06-2024 - 2 minuten leestijd

ROTTERDAM – In de vroege uren van zaterdag 1 juni is een 32-jarige man uit Den Haag, afkomstig uit Curaçao, voor de discotheek ‘t Half Uurtje in de Rotterdamse wijk Charlois neergeschoten. Het slachtoffer werd geraakt in het hoofd en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het incident vond plaats rond 03:00 uur. Beveiligingscamera’s bij het café legden de schietpartij vast. Op de beelden is te zien hoe de dader, na een korte woordenwisseling, zijn vuurwapen trekt en het slachtoffer in het hoofd schiet. De dader duwt het slachtoffer vervolgens tegen een voertuig en vlucht te voet.

Volgens de politie was er een week voor de schietpartij een conflict tussen de twee betrokkenen. De verdachte beschuldigde het slachtoffer ervan schoten op hem te hebben gelost, waarbij hij slechts in zijn keel werd geraakt. Dit leidde tot de fatale confrontatie voor het café.

Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondag overleed aan zijn verwondingen. Zowel het slachtoffer als de dader zijn afkomstig uit Curaçao. De politie zoekt getuigen van de schietpartij en de vlucht van de verdachte.

Café ‘t Half Uurtje was vorig jaar in de zomer al twee keer het doelwit van aanslagen. Op 17 juli werden er schoten gelost op het gebouw en twee dagen later vond er een explosie plaats, beide keren midden in de nacht, met alleen materiële schade tot gevolg.

De politie heeft inmiddels een 35-jarige Curaçaose verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Het onderzoek naar de exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte wordt voortgezet.