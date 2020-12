Curaçaose op kieslijst DENK

6 Gedeeld

De partij Denk heeft de Curaçaose Isaura Carrilho op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen geplaatst. Ze staat op de zesde plek.

Isaura Carrilho is sinds oktober beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en een expert in internationale betrekkingen en diplomatie.

Op Curaçao zat ze op het Radulphus College, waar ze in 2013 haar diploma haalde. Daarna studeerde ze internationale betrekkingen in Leiden, Antwerpen en weer in Leiden met specialisatie op Al Qaeda en IS.

Op Curaçao liep ze stage bij de Fair Trade Authority FTAC en is ze vrijwilliger bij de cliniclowns. Ook heeft Isaura een jaar bij Unicef Nederland gewerkt.

Denk kwam in 2017 met drie zetels in de Tweede Kamer en staat in de peilingen op twee.