Overheid Curaçaose overheid verkoopt afgeschreven auto’s Redactie 19-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Volgende week woensdag, 26 juni organiseert het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) een openbare verkoop van afgeschreven auto’s. Diverse auto’s en pick-ups van verschillende merken, die niet langer in gebruik zijn door de overheid, worden verkocht.

De verkoop vindt plaats op Bellisimaweg #7, naast LVV, en begint om 10.00 uur. De verkoop gebeurt volgens het principe as is where is.

Belangstellenden kunnen de voertuigen bezichtigen op maandag 24 juni van 09.00 uur tot 16.00 uur, en op dinsdag 25 juni van 09.00 uur tot 12.00 uur op

De voertuigen zijn te bezichtigen op twee locaties: Bellisimaweg 7, naast LVV, en op het DOW-terrein in Parera.

Bestek

Om deel te nemen aan de openbare verkoop, is het noodzakelijk om een bestek aan te schaffen. Een bestek is een document dat de voorwaarden en details van de verkoop bevat.

Het informeert potentiële kopers over de te volgen procedures, de betalingsvoorwaarden, en andere belangrijke informatie met betrekking tot de veiling.

Het bestek is verkrijgbaar vanaf vandaag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, bij de kassa van DOW Parera, tegen een betaling van 25 gulden.