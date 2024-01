Curaçaose schrijfster Elodie Heloise op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2024

AMSTERDAM – De Curaçaose schrijfster Elodie Heloise staat op de longlist voor de prestigieuze Libris Literatuur Prijs 2024 met haar roman ‘Blauwe Tomaten’. Die lijst bevat achttien schrijvers die meedingen naar de nominatie voor de prijs op de zogenaamde shortlist. Heloise is gekozen uit 189 inzendingen door een jury onder leiding van Kim Putters.

Elodie Heloise, overrompeld door de aankondiging van de longlist zegt: “Uit mijn bed gestuiterd, zo blij ben ik. Ik sta op de longlist tussen mijn eigen freaking helden en voorbeelden!” Ze benadrukt ook het belang van de uitgever In de Knipscheer, die in 2026 na vijftig jaar zal stoppen. “Voor onze regio is deze uitgever zo belangrijk geweest, een platform voor alle voormalige koloniën van Nederland.”

‘Blauwe Tomaten’ is een diepgaand verhaal over schuld, boete en vergeving, zich afspelend op Curaçao. Het boek onderzoekt thema’s van armoede, verslaving en mishandeling, maar ook van zelfopoffering en verzoening. Heloise, geboren in 1968, heeft met haar journalistieke achtergrond en liefde voor Curaçao een unieke stem in de Caribische Nederlandstalige literatuur.

“Ik heb tien jaar geleden al twee eerdere versies van het boek geschreven, deze derde versie kwam uiteindelijk tot stand met hulp van de cultuurregeling van het Letterenfonds.”

Haar naam op de longlist is mooi nieuws voor het eiland. De schrijfster zegt zelfverzekerd: “Caribisch talent drijft boven, laat ze in Nederland wat leren van ons, wat wij te vertellen hebben, er is zoveel talent op de eilanden.”

Shortlist

De bekendmaking van de shortlist van zes boeken is gepland voor 11 maart in Nieuwsuur op NPO2, waarbij de zes genomineerde auteurs elk 2.500 euro ontvangen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een galadiner in het Felix Meritis in Amsterdam.

Met de nominatie van Heloise voor de Libris Literatuur Prijs, krijgt Caribisch talent erkenning op het Nederlandse literaire toneel. Het is een bewijs van de rijke culturele bijdragen van de regio en een inspiratie voor toekomstige schrijvers van de eilanden. Heloise’s opname op de longlist is niet alleen een triomf voor haarzelf, maar ook een belangrijk moment voor de literatuur van Curaçao.